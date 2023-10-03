Мешканець Кривого Рогу заволодів ₴3 млн. на «продажі» автівок для ЗСУ

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний розміщував на відомих торгівельних Інтернет-майданчиках оголошення про продаж легкових автомобілів з доставкою із-за кордону за привабливою ціною.

У подальшому він отримував кошти в якості передплати, зокрема, від військових та волонтерів, які шукали транспорт для потреб ЗСУ. Далі свої зобов’язання він не виконував.

Встановлено, що підозрюваний ошукав 21 жителя різних регіонів України, яким завдано шкоди майже на 3 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, електронні накопичувачі інформації, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти.

Викриття протиправної діяльності здійснювалось прокурорами спільно зі слідчими слідчого відділу Криворізького райуправління поліції ГУНП в області та Управлінням протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора