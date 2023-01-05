Мешканець Київщини до смерті забив палицею свою мати
За процесуального керівництва прокурорів Бориспільської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч.2 ст.121 КК України).
Подія сталася в ніч на 01 січня поточного року у м. Яготин. Перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, підозрюваний зайшов до кімнати своєї матері та наніс їй чисельні удари по тілу та голові долонями рук та дерев’яною палицею. Від отриманих травм 74-річна потерпіла померла на місці злочину.
На даний час за клопотанням прокуратури чоловікові обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet