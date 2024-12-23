Мешканець Київщини вчиняв домашнє насильство та катування щодо 4-річної дитини співмешканки

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 24-річному жителю Білоцерківського району за фактами катування та вчинення домашнього насильства відносно малолітньої особи (ст. 126-1, ч. 1 ст. 127 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік, який проживав в одному із населених пунктів Білоцерківщини, систематично катував та вчиняв фізичне і психологічне насильство щодо 4-річної дитини своєї співмешканки.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 6 років.

Досудове розслідування здійснюється Білоцерківським РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура