Мешканець Нетішина отримав 7 років ув’язнення за вимагання коштів у односельця з надуманих підстав

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 32-річного мешканця м. Нетішин у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України).

Його засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що обвинувачений за попередньою змовою з ще одним місцевим мешканцем, провадження щодо якого закрито у зв’язку зі смертю, протягом декількох місяців, із застосуванням насильства, погроз фізичною розправою та з надуманих підстав, вимагали у односельця по 1500 грн щомісяця.

Зловмисники вирішили використати видуману ними ситуацію про нібито відомий їм факт вчинення потерпілим кримінального правопорушення.

Чоловік був впевнений у невинуватості, але побоюючись за своє життя, все таки перераховував гроші на картковий рахунок, який йому надали фігуранти.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури