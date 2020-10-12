На Житомирщине мужчина поджег собственный дом с женой и четырьмя детьми

В Житомирской области мужчина принес канистру с бензином и угрожал поджечь дом, а жена пыталась ему помешать.

Как говорится в сюжете ТСН, в результате дом выгорел дотла, а женщина с тяжелыми ожогами оказалась в больнице. Ее жизнь сейчас спасают медики.

«Пожар тушили всем селом. Люди, узнав о пожаре, бросились на помощь, потому что знали, что кроме взрослых там еще находятся четверо детей. Деревянное строение сгорело дотла. Спасатели говорят, что спасти дом шансов не было. Детей удалось спасти, но 35-летняя женщина получила сильные ожоги. Она сейчас с 40% ожогов тела находится в тяжелом состоянии», — говорится в сюжете.

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