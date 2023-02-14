Українка намагалася вивезти за кордон 17 кг наркотиків
Спробу контрабандного переміщення через українсько-польський кордон наркотичних речовин припинили сьогодні прикордонники Волинського загону.
Інформацію про можливе перевезення в легковику партії наркотиків інспектори отримали від офіцерів внутрішньої та власної безпеки прикордонного загону. Коли у пункт пропуску «Устилуг» прибув автомобіль марки «Тойота», його направили на поглиблену перевірку із залученням службового собаки.
У ході огляду автівки, за кермом якої з України виїжджала 57-річна мешканка Запоріжжя, оглядова група виявила у днищі транспортного засобу сховок. Там були ретельно утрамбовані поліетиленові пакети з речовиною білого кольору. Всього прикордонники спільно з оперативними співробітниками, митниками та представниками СБУ дістали 34 таких пакунки. У них знаходилося 17 кілограмів наркотичної речовини, попередньо мефедрону.
На місце події викликали співробітників Нацполіції. Транспортний засіб встановленим порядком правоохоронці у громадянки вилучили, а знахідку направили на експертизу.
Слідчі дії тривають.Tweet