Мешканець Полтавщини привласнив гуманітарну допомогу на суму понад чверть мільйона гривень

Слідчі обласного управління поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, завершили досудове розслідування кримінального провадження стосовно мешканця однієї з тергромад Лубенського району, який в умовах воєнного стану привласнив гуманітарну допомогу на суму 228,5 тисяч гривень. Обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: «Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний привласнив гуманітарний вантаж, доставлений перевізником зі Львова на одне зі складських приміщень міста Лубни. Вартість товару становить близько 228,5 тисяч гривень. Серед речей, якими незаконно розпорядився фігурант: кілька сотень коробок з продуктами харчування, близько сотні мішків з ковдрами, одягом та побутовим інвентарем, десятки коробок з побутовою хімією та засобами гігієни».

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління обласної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру у привласненні ввіреного йому майна в умовах воєнного стану, а також обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі встановлених збитків.

Наразі поліцією Полтавщини завершене досудове розслідування, яке здійснювалося за 4 статті 191 (Привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, Слідчі поліції Полтавщини розслідують привласнення гуманітарної допомоги на понад чверть мільйона гривень

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Слідчого управління ГУНП в Полтавській області)