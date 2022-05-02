Судитимуть злочинне угруповання, учасники якого з місць позбавлення волі ошукували громадян

Слідчі обласного главку поліції за процесуального керівництва прокуратури області направили до суду матеріали кримінального провадження щодо організатора та членів злочинної групи, які шахрайським шляхом з банківських рахунків заволоділи грошовими коштами жителів з різних регіонів країни.

Слідством доведено причетність фігурантів до п’яти таких фактів.

Як розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Євген Кронівець, організував злочинну схему 33–річний житель Хмельницької області, який відбував покарання у Вінницькій виправній колонії за майнові злочини.

До складу злочинної групи входило ще троє засуджених віком 23, 35 та 36 років.

В ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники, представляючись працівниками безпеки банку, телефонували потерпілим та повідомляли неправдиву інформацію про несанкціоновані операції з грошовими коштами за їх картковими рахунками.

Підозрювані повідомляли алгоритм дій для переказу коштів з картки на картку потерпілих, які надалі конвертувалися у готівку іншими особами.

Дії членів організованого злочинного угруповання слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство).

Матеріали з обвинувальними актами направлені до суду.

За такий злочин їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області