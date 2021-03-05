Мешканець села на Київщині підстрелив з рушниці двох чоловіків
До поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Польове Обухівського району відбулась стрілянина.
На місце події оперативно прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Обухівського районного управління поліції.
Правоохоронці встановили, що в одному із будинків між трьома місцевими жителями виникла сварка. Під час суперечки, 46-річний господар оселі взяв до рук мисливську рушницю та здійснив два постріли у бік односельчан. Після цього зловмисник сховав зброю під ліжко та зник з місця події
В результаті 35-річного постраждалого госпіталізовано до медичного закладу з вогнепальним пораненням, а інший потерпілий -37-річний чоловік – отримав першу медичну допомогу та відмовився від госпіталізації.
Поліцейські провели низку невідкладних оперативно-розшукових дій з залученням кінологів та затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Також під час проведення невідкладного обшуку правоохоронці вилучили низку речових доказів, зокрема мисливську рушниця.
Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі за процесуальним керівництвом Кагарлицької місцевої прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet