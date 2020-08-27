В Бердянске таксист вытолкнул из машины девушку. У нее сотрясение мозга

С инцидентом разбирается полиция. Дело квалифицируется по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение).

Как сообщает пострадавшая в этой ситуации жительница Бердянска, они с кумой вызвали машину. Водитель изначально повел себя агрессивно и начал кричать на пассажирок, что они ожидали его не в том месте, куда он подъехал.

Одна из девушек сразу же вышла из машины, а другую таксист не выпустил и начал движение. На просьбы остановиться никак не реагировал. Затормозил только тогда, когда девушка открыла дверь автомобиля. После этого водитель просто вытолкнул пассажирку. Та выпала, ударилась головой. Врачи диагностировали ЧМТ и сотрясение головного мозга. При этом девушка еще и разбила планшет.

Полиция занесла заявление в ЕРДР. Проводится разбирательство. // Бердянск 24