Мешканець Старобільська, у якого вилучили чималу кількість згортків з амфетаміном, проведе за ґратами 6 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Сєвєродонецької окружної прокуратури до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна засуджено чоловіка, у якого виявлено амфетамін у великих розмірах.

У ході судового розгляду встановлено, що мешканець міста Старобільськ з метою особистого збагачення орендував житло у Сєвєродонецьку та налагодив зв’язки з особами, які займалися незаконним придбанням та збутом психотропних речовин. Чоловік планував робити так звані «закладки» з наркотоваром на території міста у визначених місцях.

Близько опівночі у березні 2020 року працівники патрульної поліції вилучили у нього 17 згортків з амфетаміном – психотропною речовиною, обіг якої обмежено. Загальна вага наркотовару склала близько 5 грамів, що відноситься до великого розміру.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області, дослідивши матеріали кримінального провадження, підтримав позицію прокурора та визнав обвинуваченого винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). У свою чергу чоловік розкаявся та повністю визнав свою провину.

Це вже друга судимість особи у сфері незаконного обігу наркотиків впродовж року.

Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення

Пресслужба Луганської обласної прокуратури