Мешканець Тернопільщини, який хотів стати власником авто, потрапив у пастку шахраїв

Правоохоронці закликають громадян бути обачними під час купівлі транспортних засобів онлайн. Найбільших втрат найчастіше зазнають ті, хто вирішує придбати автомобіль за привабливою ціною з Європи.

Мешканець Кременецького району вирішив купити автівку. Він знайшов вигідну пропозицію в мережі Фейсбук та зв’язався з продавцем. Аферист запевнив, що вже декілька років працює з фірмою за кордоном та пообіцяв пригнати іномарку. Умовою додаткової гарантії для придбання – була передоплата за різні послуги. Потерпілий перерахував майже 90 000 гривень і став чекати на авто. Однак оголошення зникло, а продавець перестав виходити на зв’язок. Транспорт так і не знайшов свого власника.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження.

Працівники поліції наголошують як уберегтися від шахраїв:

якщо ви зустріли на сайті оголошень привабливу пропозицію за ціною значно нижчою середньо ринкової, варто бути насторожі;

ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету;

обіцяють “пригнати” автомобіль з-за кордону на вигідних умовах: для угоди продавець просить передоплату (завдаток), варто відмовитись від такої пропозиції;

завдаток за автомобіль можна перераховувати лише після особистого детального огляду транспорту та документів.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області