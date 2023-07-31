Мешканець Южноукраїнська поширював матеріали, у яких прославляв дії російських окупантів

За процесуального керівництва Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури повідомлено про підозру 63-річному чоловіку у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний після початку збройної агресії рф проти України на особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж поширював контент та дописи й публікації на підтримку дій російських окупантів та глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію рф на території України, а також виправдовував та визнавав правомірним тимчасову окупацію частини території України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції за оперативного супроводу співробітників управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура