Мешканець Запоріжжя до смерті забив жінку та сховав її тіло в лісосмузі

50-річний зловмисник під час вживання спиртних напоїв наніс знайомій тілесні ушкодження, від яких вона померла. Труп потерпілої він закопав неподалік місця проживання, де його й виявили правоохоронці. Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєному злочині та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

2 березня до відділу № 3 (Шевченківський) Запорізького райуправління поліції звернувся 18-річний місцевий житель із повідомленням про те, що його 39-річна матір ще 26 лютого пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме. Мобільний телефон вимкнений.

За фактом зникнення жінки слідчі відкрили кримінальне провадження та негайно розпочали слідчо-розшукові дії.

Поліцейські з’ясували коло спілкування зниклої та допитали всіх її знайомих. Особливу увагу правоохоронців привернув 50-річний неодноразово судимий за вчинення тяжких злочинів чоловік, з яким жінка провела вечір перед зникненням. Однак, за місцем мешкання його поліцейські не виявили.

24 квітня в результаті перевірки отриманої оперативної інформації поліцейські виявили тіло розшукуваної на території лісосмуги в Шевченківському районі міста. Труп у поліетиленовому мішку був схований у ямі, ретельно замаскованій закиданій сухим гіллям.

З метою встановлення причини смерті тіло було направлено на судово-медичну експертизу. За її результатами встановлено, що смерть потерпілої настала в результаті отриманих тілесних ушкоджень.

Під час проведення подальших заходів оперативники встановили місцеперебування фігуранта, який переховувався на території Вільнянського району.

Чоловік зізнався у скоєному та пояснив, що під час вживання спиртних напоїв у нього вдома посварився з подругою. У результаті конфлікту він побив жінку, яка невдовзі померла від отриманих тілесних ушкоджень. Наступного дня, щоб приховати злочин, він поклав тіло в мішок та сховав у ямі на території лісосмуги неподалік місця свого проживання.

30 квітня слідчим за погодженням з Шевченківською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Тривають слідчі дії.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області