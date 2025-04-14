Мешканець Житомира битою забив знайомого до смерті

Зловмисник спричинив киянину травми голови дерев’яною битою, від яких той за декілька днів помер у лікарні. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції надійшло повідомлення про виявлення мешканцем багатоповерхівки свого побитого сусіда без свідомості. За викликом негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу та оперативники.

На місці події правоохоронці встановили, що 45-річний потерпілий запросив до себе знайомого й разом вони розпивали алкогольні напої. У подальшому гість під надуманим приводом, що товариш нібито йому заборгував, спровокував конфлікт та бійку. Фігурант дерев’яною битою жорстоко побив власника квартири. У результаті, останнього було госпіталізовано до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, внутнішньомозковим крововиливом, численними забоями голови, від яких чоловік за декілька днів помер.

Провівши комплекс розшукових заходів працівники кримінальної поліції Подільського управління поліції та столичного главку встановили причетного до побиття чоловіка. Ним виявився раніше судимий 45-річний мешканець міста Житомира. Слідчі вилучили знаряддя злочину, а нападника затримали в поряду статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та підозрюваному оголошено про підозру. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва