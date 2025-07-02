Мешканка Франківщини завербувала знайому для сексуальної експлуатації за кордоном

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури мешканці міста Калуш повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 1 ст. 149 КК України).

За даними слідства, підозрювана скористалась скрутним становищем своєї знайомої та переконала її у виїзді за кордон для сексуальної експлуатації. Вона пообіцяла завербованій жінці належні умови проживання та щомісячний дохід у розмірі 4 000 доларів США за надання ескортних та інших послуг.

Жінки узгодили спільний перетин кордону та переліт до однієї із азіатських країн, де їх нібито чекав багатий чоловік. Однак, їх планам завадили правоохоронці.

Викриття протиправної діяльності прокурори проводили спільно із слідчими поліції, за матеріалами міграційної поліції ГУ НП в Івано-Франківській області.

Суд обрав підозрюваній запобіжній захід – цілодобовий домашній арешт.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура