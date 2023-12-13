У Запоріжжі поліцейські встановлюють особу, яка пошкодила дошки памʼяті про загиблих Героїв

Подія сталася у Комунарському районі Запоріжжя. Правопорушник пошкодив меморіальні дошки, встановлені на знак памʼяті про українських захисників, що віддали своє життя за Україну. За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження.

12 грудня до відділу поліції № 4 Запорізького райуправління поліції надійшло звернення від небайдужої громадянки про пошкодження пам’ятних дошок, встановлених на фасаді будинку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили, що вночі невідома особа розбила дві меморіальні дошки, встановлені за ініціативою правління будинку.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють особу, причетну до скоєння цього злочину, щоб притягнути до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Запорізької області