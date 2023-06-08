Мешканка Кіровоградщини передавала ворогу дані про об’єкти українського оборонпрому

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки за фактом державної зради та глорифікації (ч.2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, 21-річна обвинувачена добровільно співпрацювала з представниками країни-агресора. Зокрема, слідчі встановили її причетність до збору та передачі відомостей представникам військових рф про об’єкти військової та критичної інфраструктури, розташовані на територіях Кіровоградської та Полтавської областей.

Затримали дівчину безпосередньо на місці злочину, під час здійснення нею фотофіксації одного з місцевих підприємств оборонпрому.

Окрім того, обвинувачена поширювала у соцмережах матеріали, які містили виправдування збройної агресії рф проти України та визнання правомірною окупацію українських територій.

Обвинувачена наразі перебуває під вартою у Кропивницькому слідчому ізоляторі. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне.

Досудове розслідування – УСБУ в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура