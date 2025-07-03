Мешканка Стрийщини ошукала військовослужбовця на суму понад ₴900 тис.

Прокурори Стрийської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної мешканки району. Їй інкримінують крадіжку, шахрайство, а також заволодіння офіційним документом шляхом шахрайства (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України).

Слідством встановлено, що в лютому 2023 року обвинувачена ошукала військовослужбовця Нацгвардії. Для цього вона створила фейкову сторінку в одній із соцмереж, де і познайомилася з потерпілим.

Протягом тривалого листування вона видавала себе за іншу особу, зловживала його довірою та вдавала, що у них близькі стосунки.

У подальшому, жінка неодноразово просила у 21-річного військовослужбовця кошти під вигаданими приводами. Зокрема, скаржилася на відсутність грошей на нібито поховання брата, який загинув в зоні проведення бойових дій, а також на її лікування після ДТП.

Загальна сума таких переказів сягнула майже 130 тис. грн.

Також вона просила військовослужбовця оплатити завдаток за будинок у Дрогобичі, нібито для їх спільного проживання. Для цього жінка переконала чоловіка надіслати їй свою банківську картку, щоб розрахуватися за будинок. Це дозволило обвинуваченій викрасти з рахунку потерпілого майже 800 тис. грн.

Досудове розслідування – Стрийське районне управління Головного управління Нацполіції області, оперативний супровід – Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури