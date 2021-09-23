На Дніпропетровщині до довічного ув’язнення засудили вбивцю

Вироком Заводського районного суду м. Дніпродзержинська 53-річного громадянина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.

Так, раніше неодноразово судимий (у тому числі за умисне вбивство) громадянин, після звільнення з місць позбавлення волі, належних висновків не зробив, на шлях виправлення не став та у 2018 році знову скоїв тяжкий злочин.

Подія сталася в с. Широке Верхньодніпровського району. Обвинувачений розпивав алкогольні напої разом зі своєю співмешканкою та знайомим. Раптово між чоловіками виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. Бажаючи позбавити товариша життя, підсудний наніс потерпілому численні удари ногами по тілу та два удари молотком по голові. Від одержаних травм чоловік помер. Свою вину зловмисник не визнав.

Суд підтримав позицію Жовтоводської окружної прокуратури та призначив йому максимальну міру покарання – довічне позбавлення волі. // Діло