Мешканка Закарпаття публічно поширювала російську пропаганду та фейки

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури жительці Берегова повідомлено про підозру у поширенні матеріалів із виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Встановлено, що підозрювана на своїй сторінці у одній із соціальних мереж поширювала публікації провокативного змісту, здійснюючи психологічний вплив на необмежене коло читачів.

Жінка розповсюджувала російські фейки щодо наявності на території нашої держави «біолабораторій із виготовлення біологічної зброї» та «мережі продажу російськомовних дітей», які нібито і призвели до необхідності розпочати «сво». Також закарпатка публікувала відео, у яких містилися звинувачення, що мирне населення Маріуполя розстрілювали українські військові.

Наявність у постах жінки складу злочину підтвердили висновки судово-лінгвістичної експертизи.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Закарпатській області. Наразі правоохоронці готують матеріали провадження для скерування їх у суд.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури