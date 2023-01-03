Мешканку Лубенського району затримали за підозрою у вбивстві співмешканця

На Полтавщині слідчі поліції Оржиччини спільно з оперативними співробітниками затримали 37-річну мешканку Лубенського району за підозрою в умисному вбивстві свого співмешканця. Наразі фігурантці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

До сектору поліцейської діяльності №1 Лубенського райвідділу поліції (смт Оржиця) 31 грудня, близько 17-ї години, надійшло повідомлення від медиків, що у житловому будинку по вулиці Польовій в селі Лазірки Лубенського району (Новооржицька тергромада) сталося вбивство. Поліція негайно розпочала розслідування злочину.

Євгеній Карпець, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Лубенського райвідділу поліції, повідомив: «У ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів вдалося встановити особу, причетну до вчинення даного злочину. Нею виявилася місцева мешканка, 1985 року народження, яка раніше була судима за скоєння подібного злочину. Як з’ясували слідчі, жінка нанесла своєму співмешканцю, 1994 року народження, ножове поранення в область грудної клітки. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Фігурантку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їй повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою».

У рамках відкритого кримінального провадження слідчими поліції Оржиччини, за процесуального керівництва Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини судом жінці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)