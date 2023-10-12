У столиці викрито чергову організовану групу наркоділків-мільйонерів

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито групу наркоділків, які організували нарколабораторію та склад для зберігання виготовленої продукції, а також налагодили збут наркотиків, у тому числі на території столиці (ч. 3 ст. 307 КК України).

Правоохоронці встановили, що фігуранти, віком від 19 до 26 років, розробили план виробництва, зберігання та подальшого збуту наркотичних засобів та наркотичних речовин з чітко розподілені ролями. Один з них відповідав за «бухгалтерію», інший виконував роль кур’єра, третій спільник працював лаборантом. Фігуранти збували наркотики партіями у різні регіони України, а також розкладали так звані «закладки».

Під час обшуку за місцем знаходження лабораторії, адресами мешкання зловмисників та в їхніх автомобілях вилучили близько 3 кг солей Альфа-PVP, 20 літрів альфа-бромвалерофенону, 60 літрів ацетону, майже 40 літрів перекису водню, колби, скляні ємності та інше обладнання для виготовлення психотропних речовин, засоби для зважування, фасування, подрібнення, мобільні телефони, персональні комп’ютери, ноутбуки.

Орієнтовний щомісячний «прибуток» від незаконної діяльності становив близько 2 млн гривень.

Наразі фігурантів затримано та повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на вилучене майно.

Вилучені речовини та предмети направлені для проведення експертиз.

Викриття злочинної діяльності здійснювалось прокурорами спільно з СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві та УБН ГУ НП в м. Києві з використанням можливостей ДОТЗ НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури