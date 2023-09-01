Жителю Дніпропетровщини повідомлено про підозру у зґвалтуванні 13-річної дівчинки

За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури мешканцю м. Марганця повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, під час спілкування в соцмережі підозрюваний запросив раніше знайому 13-річну дівчинку до свого помешкання нібито для перегляду фільму. Скориставшись безпорадним станом дитини, чоловік зґвалтував її.

За результатами слідчих заходів і допиту потерпілої із використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі в суді на розгляді перебуває обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом незаконного позбавлення волі малолітньої дитини (ч. 2 ст. 146 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ВП № 1 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора