Мешканці села під Одесою залишились без стадіону: у розкраданні ₴3,5 млн. на будівництві підозрюють підрядника

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику будівельного підприємства за фактом службового підроблення та привласнення бюджетних коштів (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, керівник підприємства-підрядника привласнив понад 3,5 млн грн під час будівництва футбольного поля на території одного з сіл Одеського району.

Підозрюваний вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт і підписав їх. Так, підрядник підробив акти виконаних робіт з улаштування основи дренажної системи, комунікацій, залізобетонних конструкцій та електрообладнання. Фактично перелічені будівельні роботи не виконувались, будівельні матеріали, вироби і конструкції не використовувались та не встановлювались.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на майно.

Крім того, в рамках зазначеного кримінального провадження правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення інших причетних до скоєного злочину осіб та відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури