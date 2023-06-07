Мешканці Сокаля повідомили про підозру у веденні проросійської пропаганди та зневажливих висловлюваннях щодо України та її громадян

Зловмисницю, 59-річну жительку міста у Червоноградському районі Львівської області, викрили оперативники Управління Служби безпеки України у Львівській області спільно із слідчими відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 10 листопада 2022 року, під час проїзду у маршрутному таксі, жінка дозволила собі висловлювання, які підривають довіру і повагу до українців, а також викликають зневагу та почуття ненависті до українських традицій, культури та способу життя. Це було вчинено з метою розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності української нації, державності та суверенітету, українських національних героїв й України як держави.

Це підтверджено висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.

Окрім того, жінка нецензурно висловлювалась та вела проросійську пропаганду.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області