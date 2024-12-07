У Колумбії затримали «Куклу» – 23-річну дівчину, підозрювану в серії вбивств на замовлення

Її фото обговорює половина Латинської Америки.

Карен Хулієту Охеда Родрігес, відому під прізвиськом Лялька, затримали 5 грудня. Її підозрюють у вбивствах на замовлення, скоєних у муніципалітеті Барранкабермеха, повідомляє телеграм-канал Baza.

Як пишуть колумбійські ЗМІ, Карен вплуталася в кримінал ще у 18 років, будучи школяркою. Дівчина приєдналася до угрупування Los de la M, де за п’ять років змогла піднятися кар’єрними сходами — як повідомляють журналісти, «завдяки залізному характеру та вольовим рішенням».

Родрігес перевіряли на причетність до кількох вбивств, але затримали після вбивства колишнього. За попередньою версією, він заборгував Ляльці грошей, вона вирішила його прибрати і пішла на справу разом із знайомою на прізвисько Горда Сікарія (Товста Кіллерша).

За однією з версій, у відповідальний момент Карен здригнулася і не змогла натиснути на курок, тому хлопця вбила Горда Сікарія.