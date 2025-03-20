Мешканці Сумщини хотіли придбати авто, але втратили гроші

Двоє мешканців Сумщини замість того, щоб здійснити покупку транспортних засобів, перерахували аферистам майже 320 тисяч гривень як завдаток. Поліцейські розпочали досудове розслідування.

До відділення поліції № 1 (м. Білопілля) звернувся чоловік, який повідомив, що у соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Transporter 4». Зв’язавшись з продавцем заявник замовив вказаний транспортний засіб. А потім, за вказівкою невідомої особи, перерахував на вказані йому банківські картки кошти, але замовленого автомобіля так і не отримав. У підсумку, потерпілий втратив 110 000 гривень.

Схожа ситуація трапилася й з мешканкою Роменського району. На сайті оголошень вона звернула увагу на повідомлення щодо продажу автомобіля «Mitsubishi L200». У підсумку невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима заявниці у загальній сумі 207800 гривень, які остання перерахувала на вказані їй банківські картки. Звісно, що замовленого автомобіля потерпіла так і не отримала.

За кожним із фактів слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Тривають подальші перевірки.

Поліція рекомендує: купуючи або продаючи речі в Інтернеті, не вводьте інформацію про банківську картку (термін дії, код) у надісланому вам продавцем або покупцем повідомленні з посиланням. Це потрібно лише шахраям!

Відділ комунікації поліції Сумської області