Мешканця Дружківки судитимуть за катування 7-річної дитини

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 35-річного мешканця м. Дружківки, який обвинувачується у катуванні малолітньої дитини (ч. 1 ст. 127 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 січня 2021 року чоловік звинуватив 7-річного сина своєї співмешканки у крадіжці мобільного телефону та пригрозив побити його молотком. Через деякий час обвинувачуваний, невдоволений поведінкою хлопчика, накричав на нього і завдав декілька ударів руками по обличчю та шкіряним ременем — по сідницях.



Наступного дня за самовільне залишення квартири вітчим вдарив пасинка шнуром від зарядного пристрою, після чого схопив за шию та з силою штовхнув на підлогу, від чого дитина впала і вдарилась головою об диван.

В результаті «виховання» хлопчик отримав тілесні ушкодження у вигляді численних саден та синців по усьому тілу, а також моральні страждання.

Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури