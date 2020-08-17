На Харьковщине несовершеннолетний угнал автомобиль и врезался на нем в столб (фото)

За автоугон ему грозит до пяти лет лишения свободы.

На Харьковщине 17-летний парень угнал легковой автомобиль, чтобы покататься, но врезался в столб.

Об этом сообщает местная полиция.

Утром 16 августа в полицию обратился житель села Богодаровка и сообщил, что ночью неизвестный похитил его автомобиль «ВАЗ-21104», который он оставил у дома.

Уже через несколько часов сотрудники Шевченковского отделения разоблачили несовершеннолетнего местного жителя. Автомобиль со следами ДТП правоохранители обнаружили у местного пруда и поместили на площадку изъятого автотранспорта.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. // LB.ua