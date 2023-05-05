Кіберполіція Харківщини розшукує В’ячеслава Радюкова, який переховується від слідства (фото)

Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області здійснює розшук 21-річного В’ячеслава Радюкова, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого частинами 3, 4 статті 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 25 років, зріст 170 см, спортивної статури, очі світлі, волосся темне.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити встановлення місця перебування В’ячеслава Радюкова, просимо повідомити ініціатора розшуку за номерами: 0979029242, 0969572627

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами відділу протидії кіберзлочинам

в Полтавській області)