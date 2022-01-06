Мешканця Хустщини, який до смерті побив співмешканку, ув’язнили на 12 років

За публічного обвинувачення Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури до 12 років позбавлення волі засуджено мешканця с. Синевир. Його обвинувачують у вбивстві своєї співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України) у жовтні 2020 року.

У судовому засіданні прокурор довів, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння затіяв сварку з потерпілою, в ході якої наніс їй тяжкі тілесні ушкодження. При цьому у помешканні на той момент знаходились двоє малолітніх синів закарпатки. На її обличчі та тілі виявлено сліди не менш як від 43 ударів. Експертиза встановила, що саме спричинені того вечора травми призвели до смерті жінки.

Обвинувачений свою вину у скоєному під час судового засідання заперечував, однак покази свідків та інші зібрані правоохоронцями докази вказували на протилежне. Наступного дня після інциденту чоловіка затримали й він перебував під вартою, де знаходитиметься і до набрання вироком законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури