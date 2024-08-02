Зловмисника, який через пошту отримував заборонені речовини, засудили до 9 років ув’язнення

Нагадаємо, затримали зловмисника у січні, 2022 року неподалік поштового відділення «на гарячому» із посилкою з психотропними речовинами, вагами, зіп-пакетами та ізоляційною стрічкою, які використовував для розповсюдження заборонених речовин.

Днями Вінницьким міський суд виніс вирок фігуранту, який розкладав закладки з особливо небезпечними психотропними – PVP солями та амфетаміном на території обласного центру.

Клієнтів засуджений шукав у телеграм-каналах та за допомогою фото й надісланих координат передавав їм наркотики та психотропи.

Також правоохоронці встановили, що час від часу в телеграмі фігурант отримував запрошення працювати драг-дилером по збуту наркотичних речовин, але він одразу не погоджувався. Згодом зловмисник вирішив, що в такий спосіб він зможе придбавати амфетамін для себе по значно вигіднішій ціні. Надалі вінничанин знайшов Інтернет-магазин, в якому вирішив працювати.

Умови роботи були наступні: засудженому мали переслати товар, а він у свою чергу повинен був розфасувати та розповсюдити у формі закладок.

Відомо що, фігурант розкладав закладки з особливо небезпечними психотропними – PVP солями та амфетаміном на території обласного центру та за допомогою фото й надісланих координат передавав товар клієнтам.

На підставі зібраних слідством доказів, суд першої інстанції визнав винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та визнати йому покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області