На Буковині судитимуть 22-річного жителя Прикарпаття, який скоїв замах на вбивство двох громадян

Чернівецька окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Прикарпаття, який вчинив закінчений замах на умисне вбивство двох людей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 14 жовтня 2021 року, 22-річний житель Івано-Франківська разом зі спільниками розстріляв з вогнепальної зброї транспортний засіб марки «ВАЗ 2101», який рухався по одній із вулиць Чернівців. Обвинувачений вийшов на проїжджу частину зі зброєю, однак, зрозумівши що кермувальник не має наміру зупинятись, відкрив вогонь. В результаті обстрілу 49-річний водій та його 63-річна пасажирка отримали травми різного ступеня тяжкості.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Матеріали щодо інших, причетних до вказаного злочину осіб, виділені в окреме провадження.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура