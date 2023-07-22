Замість виправдання – до 7 років позбавлення волі засуджено вбивцю з Лубенщини

За апеляційною скаргою Лубенської окружної прокуратури 20-річного мешканця Лубенщини визнано винним та засуджено за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Полтавським апеляційним судом його позбавлено волі на 7 років.

Подія сталася у червні 2018 року в Лубнах, у місцевому парку. Під час відпочинку на той час 15-річний юнак посварився зі своїм 17-річним знайомим і вдарив його кулаком у голову, унаслідок чого потерпілий впав на асфальт та знепритомнів. За кілька днів він помер у лікарні.

За скоєне у червні 2021 року вироком Хорольського районного суду, який оскаржено прокуратурою, юнака було виправдано.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури