Мешканця Кременчука затримали за катування малолітніх дітей співмешканки

За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом катування малолітніх дітей (ч. 1 ст. 127 КК України).

Подія сталася 20 липня цього року в Кременчуці у багатодітній сім’ї.

За даними слідства, 38-річний чоловік, перебуваючи за місцем проживання у стані алкогольного спʼяніння, вимагав у дітей зізнатися у крадіжці грошей та побив 8-річну доньку і 6-річного сина своєї співмешканки.

Окрім цього, на руці хлопчика виявлено тілесне ушкодження, зовні схоже на кульове поранення.

Під час огляду в квартирі родини правоохоронці вилучили пневматичний пістолет.

Наразі діти госпіталізовані до медичного закладу.

Кременчуківець затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснюються відділенням поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури