У Вінницькій області чоловік забив до смерті співмешканку та намагався заплутати слідчих

Поліцейські довели причетність 43-річного жителя Жмеринського району до нанесення смертельних ушкоджень співмешканці. Спочатку чоловік намагався приховати злочин, але, зібрані слідчими докази та висновок судово-медичного експерта, змусили його зізнатись у вчиненому. Підозрюваному, який має судимості за майнові та наркозлочини, загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області, 16 травня до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що, прибувши на виклик у село Івашківці Шаргородської територіальної громади, вони констатували смерть 49-річної місцевої жительки, на тілі якої виявили численні гематоми.

43-річний співмешканець померлої розповів, що вночі його нетвереза жінка повернулась від знайомої з синцями. Через деякий час їй стало погано, а наступного дня стан її здоров’я ще погіршився. Чоловік викликав швидку допомогу, але жінка померла до їх приїзду. В ході проведення судово-медичної експертизи встановлено, що смерть потерпілої настала від больового шоку, — інформують у поліції.

Слідство встановило, що між нетверезою жінкою та її співмешканцем виникла сварка, під час якої чоловік руками завдав кілька ударів по голові та тілу потерпілої. Від отриманих ушкоджень наступного дня жінка померла. Затриманому оголосили про підозру. Йому «світить» до 10 років за ґратами. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.