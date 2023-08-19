На Волині у зіткненні мотоциклів загинув 16-річний юнак

Автопригода трапилася 17 серпня по вулиці Миру у селі Тоболи.

Зіткнулися два мотоцикли – Loncin та Lifan.

Внаслідок автопригоди водій мотоцикла Lifan, 16-річний місцевий житель, від отриманих травм помер у лікарні.

Інший мотоцикліст, 32-річний житель Камінь-Каширського району, госпіталізований у відділення реанімації.

Транспортні засоби поліцейські вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області