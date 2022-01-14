Мешканця Миколаєва затримали за підкуп поліцейського

За грошову винагороду у 4000 доларів США 40-річний чоловік намагався «домовитися» із посадовцем поліції за свого родича, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Нині чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Під час надання правоохоронцю неправомірної вигоди зловмисника затримали співробітники внутрішньої безпеки та слідчі СУ ГУНП в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Грошові кошти вилучили.

Слідчі за вказаним фактом здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Зараз 40-річний фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, готуються матеріали для вручення йому повідомлення про підозру. За підкуп службової особи чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення років на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області