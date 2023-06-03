Організував транснаціональний шахрайський call-центр – жителю Запоріжжя повідомлено про підозру за законодавством Держави Ізраїль

Прокурори Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя в порядку надання міжнародно-правової допомоги компетентному органу Держави Ізраїль провели низку слідчих дій у рамках кримінальної справи за фактом телефонного шахрайства.

За даними слідства, 40-річний запоріжанин організував шахрайську схему із заволодіння коштами громадян Ізраїлю. За розробленим планом залучені ним у злочинну діяльність особи телефонували потенційним жертвам та видавали себе за поліцейських або представників банків. Під час розмов вони переконували громадян, що сторонні особи отримали доступ до їхніх банківських рахунків та намагаються привласнити кошти. Для «збереження» заощаджень пропонували скористатись послугою так званого «банківського кур’єра», якому необхідно передати самостійно зняту готівку. Потім обіцяли ці гроші зарахувати на «безпечний рахунок».

У ході обшуків за місцем проживання організатора шахрайського call-центру вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, грошові кошти та інші докази злочинної діяльності. Наразі йому за запитом Держави Ізраїль повідомлено про підозру.

Одночасно обшуки проходили на території Держави Ізраїль, там правоохоронці затримали двох чоловіків, які виконували функцію «кур’єрів».

Наразі підозрюваний перевіряється на причетність до вчинення аналогічних злочинів, у тому числі на території України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура