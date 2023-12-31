Львів’янка видурювала гроші під приводом продажу жіночих суконь

Зловмисницю викрили оперативники сектору кримінальної поліції спільно із дізнавачами відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, 43-річна жителька Львова створила в одній із соціальних мереж сторінку, на якій розміщувала оголошення про продаж жіночого одягу за доступними цінами. При цьому, товарів, які зловмисниця пропонувала придбати клієнтам, у неї в наявністі не було і реалізовувати їх вона не мала наміру. Натомість, гроші, які громадяни переказували їй на картковий рахунок в якості оплати за одяг, підозрювана привласнювала.

Дізнавачі територіального підрозділу поліції повідомили львів’янці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області