Мешканця Миргорода затримали за вимагання 1000 доларів

Фігуранта затримали 16 червня, на підставі статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України, в момент передачі йому грошей. Під час санкціонованого обшуку за адресою проживання затриманого та в його автомобілі слідчі вилучили предмет, схожий на корпус гранати, та запал до неї, незареєстровану мисливську рушницю, набої та ножі. Речові докази спрямовані на судову експертизу.

Протиправні дії 36-річного мешканця Миргорода припинили оперативні працівники управління стратегічних розслідувань Полтавщини у співпраці зі слідчим відділом Миргородського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури та силової підтримки працівників батальйону поліції особливого призначення ГУНП.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«Під час реалізації слідчих та оперативних заходів встановлено, що фігурант вимагав від 36-річного місцевого чоловіка 1000 доларів США. У разі невиплати вказаної суми зловмисник погрожував фізичною розправою. Слідчі поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, вручили фігурнатові підозру у вимаганні, поєднаному з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому в умовах воєнного стану (частина 4 статті 189 Кримінального кодексу України). Також слідчі підготували клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».

За скоєне підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

За інформацією миргородського райвідділу поліції