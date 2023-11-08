На Київщині службові особи Держпродспоживслужби налагодили схему одержання хабарів за реєстрацію сільгосптехніки

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи за фактами одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що начальник одного з відділів ГУ Держпродспоживслужби в Київській області, його заступник та двоє підлеглих створювали штучні перешкоди фізичним та юридичним особам під час реєстрації, перереєстрації та поставлення на облік сільськогосподарської техніки.

Задля безперешкодного проведення реєстраційних дій транспортних засобів та видачу відповідних документів власники спецтехніки мали сплатити кошти.

У ході слідства задокументовано 28 епізодів отримання неправомірної вигоди за реєстрацію комбайнів, тракторів, екскаваторів тощо. Загальна сума хабарів склала 190 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУНП в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура