Мешканця Полтави затримали за умисне вбивство свого сусіда

До Полтавського районного управління поліції 22 березня, близько 18:30, надійшло повідомлення від медиків про ножове поранення чоловіка у будинку на території Шевченківського району міста. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За попередньою версією слідства, в одній із квартир житлового будинку відбувся конфлікт між двома місцевими мешканцями. Під час сварки 46-річний полтавець завдав декілька ножових поранень 24-річному власнику оселі. На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

Петро Скічко, начальник Полтавського районного управління поліції зазначив: «Наразі слідчі поліції затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовує слідство.

У разі доведення вини судом, фігуранту загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Полтавського райвідділу поліції)