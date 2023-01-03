У жителя Херсонщини вилучили арсенал зброї та боєприпасів

Обрізи, кулемети, гранати, пістолети та набої різного калібру зберігав житель м. Херсон. Щоб приховати зброю, він облаштував спеціальний підземний схрон на території власного подвір’я. Зброю та боєприпаси вилучено, а дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Під час відпрацювання м. Херсон оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Херсонській області отримали інформацію від місцевих мешканців про чоловіка, який зберігає вогнепальну зброю та боєприпаси. Зловмисником виявився 33-річний місцевий житель.

Під час проведення слідчих дій на території його домоволодіння оперативники УБН спільно зі слідчими Херсонського районного управління поліції виявили на подвір’ї підземний схрон зі зброєю та боєприпасами, облаштований зі старої морозильної камери. Серед вилученого: три обрізи, два кулемети, карабін, револьвер, дві гранати та майже сотня набоїв різного калібру.

За фактом незаконного зберігання, придбання чи збуту вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв розпочато кримінальне провадження (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Подальші процесуальні рішення відносно дій зловмисника, зокрема повідомлення йому про підозри та обрання запобіжного заходу, будуть прийняті після надходження результатів експертизи.

Відповідно до санкції статті, за вчинення правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України