Повідомлено про заочну підозру Курченку та іншим російським ділкам, які привласнили українські підприємства на ТОТ

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових підприємств та розграбування українських надр на тимчасово окупованих територіях нашої держави. За матеріалами справи, значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості «привласнив» та незаконно експлуатував український бізнесмен-втікач Сергій Курченко та група російських посадовців і ділків.

Як встановило розслідування, фігуранти провели ці оборудки на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей упродовж 2017 – 2021 років. Після «приватизації» підприємств вони незаконно використовували потужності цих комплексів, а також здійснювали видобуток і вивезення корисних копалин, розграбовуючи українські ресурси.

Зловмисники незаконно постачали видобуті копалини до рф та інших країн.

Як з’ясували слідчі СБУ, за період з 2017 року у такий спосіб вивезли щонайменше:

Вугільної продукції на понад 6 млрд грн;

Металопродукції на 47,3 млрд грн;

Коксохімічної продукції на понад 1,6 млрд грн.

За матеріалами справи, у злочинну групу, яка організувала «привласнення» підприємств та збут продукції, окрім Сергія Курченка, також входять:

заступник міністра економічного розвитку рф Назаров С.М.;

начальник Департаменту Міністерства економічного розвитку рф Павлов В.О.

інші громадяни рф та України, які перейшли на бік ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини: розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України