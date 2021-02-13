Одесский мошенник похитил более 3 миллионов долларов со счетов граждан США

Суд Западного округа штата Северная Каролина (США) приговорил гражданина Украины к семи годам и трем месяцам тюремного заключения, а также штрафу в 98,8 тысячи долларов за мошенничество и отмывание денежных средств.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Как стало известно «ФАКТАМ», речь идет о 38-летнем уроженце Одессы Александре Сергеевиче Мусиенко (на фото в заголовке), известном в определенных кругах под псевдонимами Роберт Дейвис и Ply. Американские правоохранители обратили на него внимание несколько лет назад и длительное время отслеживали по подозрению, в частности, в киберпереступлениях, мошенничестве, отмывании и выводе за рубеж значительных сумм.

Делом занялось ФБР, и в 2016 году Мусиенко предъявили обвинения, а задержать его удалось лишь два года спустя, в Южной Корее. Оттуда в мае 2019 года его экстрадировали в США.

В ходе расследования выяснилось, что Александр Мусиенко сотрудничал с компьютерными хакерами из Восточной Европы, которые похитили более 3 миллионов долларов с банковских счетов граждан США и отмывали украденные средства за границей. Отмечается, что предприимчивый одессит «лично участвовал в вербовке, а также контроле и управлении сетью „финансовых ассистентов“ — лиц, имевших счета в США и затем переводивших их за границу».

Им поясняли, что предстоит работать финансовыми помощниками, которые должны законным образом помогать клиентам переводить средства за границу. За это им было обещано вознаграждение — порядка 5 процентов суммы каждого перевода.

Они в определенное время перечисляли похищенные деньги на свои банковские счета и сразу переводили их на посторонние счета, зарегистрированные за пределами США.

По данным американских правоохранителей, эта преступная схема работала с 2009-го по 2012 год.

Так, в сентябре 2011 года подельники Мусиенко взломали онлайн-аккаунты компании из Северной Каролины и перевели в общей сложности 296,3 тысячи долларов на два банковских счета, контролируемых «ассистентами». Украинец поручил им перевести деньги на несколько счетов в европейских банках, однако банк потерпевшей компании обнаружил мошенничество и снял с одного из «подрядчиков» украденные средства на 197,5 тысячи долларов, прежде чем они были переведены за границу.

Однако и в дальнейшем Мусиенко вступал в сговор с зарубежными киберпреступниками, которые взламывали банковские счета, принадлежавшие большому количеству частных лиц и компаний в Соединенных Штатах.

В апреле 2019 года агенты ФБР обнаружили в ноутбуке Мусиенко файлы, содержащие около 120 тысяч номеров платежных карт и паролей, а также связанную с ними идентификационную информацию о людях. // Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)