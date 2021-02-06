Мешканця Слов’янська затримали за вбивство матері

Правоохоронці, що прибули на виклик, спочатку почули від чоловіка версію про «природну» смерть літньої жінки, проте одразу розібрались у ситуації. Раніше судимому чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

На лінію 102 надійшло повідомлення про смерть 70-річної жительки приватного сектору Слов’янська.

За вказаною адресою перебував син померлої, який і викликав поліцію. Заявник запевняв поліцейських, що життя його матері обірвалося через природні причини. Але поліцейські виявили на тілі жінки тілесні ушкодження, характерні для насильницької смерті. Під впливом доказів чоловік зізнався у скоєному.

44-річний чоловік розповів співробітникам карного розшуку, що у стані алкогольного сп’яніння посварився з матір’ю. При цьому він наніс їй чисельні удари, що виявились смертельними.

Раніше судимого правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Фігуранту повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Краматорське районне управління поліції Донецької області