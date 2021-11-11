Мешканця Старобільська судитимуть за умисне вбивство

Старобільською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно 64-річного місцевого мешканця за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, близько 8-ї ранку 17 вересня 2021 року у місті Старобільськ під час вживання алкогольних напоїв між двома місцевими мешканцями виник словесний конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав знайомому декілька ударів кухонним ножем у груди. Від отриманого колото-різаного проникаючого поранення грудної клітки з ушкодженням серця потерпілий помер на місці.

У результаті невідкладних першочергових слідчо-оперативних заходів, правоохоронці встановили обставини злочину та місцезнаходження причетної до його вчинення особи. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Старобільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Наразі до чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)