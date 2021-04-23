Мешканця Старобільського району, який жорстоко убив співмешканку, взято під варту

За принципової позиції прокурорів Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області до чоловіка, якому повідомлено про підозру в умисному вбивстві, застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ч. 1 ст. 115 КК України).

Таке рішення ухвалив Марківський районний суд Луганської області у четвер, 22 квітня 2021 року, підтримавши доводи прокуратури.

Слідством встановлено, що 20 квітня 2021 року у селі Сичанське Старобільського району 33-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки зі співмешканкою перерізав їй горло ножем. Від отриманого колото-різаного поранення потерпіла померла на місці.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили всі обставини події. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування, яке проводиться слідчими відділення поліції №1 Старобільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області, триває.

За вчинене підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Марківського відділу

Старобільської окружної прокуратури)